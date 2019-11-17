شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد رحلات الخطوط اليمنية ليوم غدٍ الإثنين والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الإثنين، الموافق 18 نوفمبر 2019م عدد من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين على النحو التالي :

رقم الرحله :607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله :606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0715 صباحا. الوصول: 1000 صباحا. Advertisements رقم الرحله :648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 1015 صباحا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1130 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله :608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1630 مساء. الوصول: 1900 مساء.

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