شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد : الإمارات تحتضن اكبر ورشة عالمية لمستقبل طيران البشر والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 قال نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات تحتضن أكبر ورشة عالمية لمستقبل طيران البشر .

وجاء في تغريدة له بتويتر، "نستضيف ١٦٠ دولة .. ونحتضن أكبر ورشة عالمية تضع بصمتها على مستقبل طيران البشر" . Advertisements وأضاف "الامارات اليوم تمثل محركاً في عالم لم تكن تملك فيه طائرة واحدة قبل ٤ عقود" . ونشر الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم، صوراً له مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ، محمد بن زايد وهم يطوفون في أجنحة المعرض . وتستضيف إمارة دبي معرضاً دولياً للطيران سيستمر إلى 21 نوفمبر الجاري .

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