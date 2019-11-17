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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة الشارع المستقلة تعاود الصدور من عدن والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
عدن
أعلنت الصحيفة الشارع المستقلة، أنها ستعاود الصدور من العاصمة المؤقتة عدن، عقب توقف دام سنوات .
وقال رئيس تحرير الصحيفة، نايف حسان، أن الصحيفة قررت معادورة الصدور من مدينة عدن .
وصحيفة الشارع هي إحدى الصحف المستقلة، بدأت الصدور في العام 2012م بشكل يومي بعد أن كانت تصدر أسبوعياً وأستطاعت تحقيق حضور شعبي وجماهيري كبير بسبب الموضوعات الجرئية التي كانت تنشرها .
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