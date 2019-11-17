ماذا قال الوزير قباطي حول السياحة باليمن (فيديو)

الأحد 17 نوفمبر 2019

قباطي

كشف وزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، خطة الحكومة لتنشيط السياحة.



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وقال في حواره لــ "اليمن العربي" بأن الحديث عن السياحة في ظل الأحداث الاضرابات والحرب والفوضي التي كانت التي كانت تسود البلاد، كان الكثير يستفز كثيراً عن الحديث عن السياحة.

وأضاف قباطي في حديثه بأن أكثر من ثلثي البلاد لم تشهد الحرب بمعناها الكبير.