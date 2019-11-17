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شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الوزير قباطي حول السياحة باليمن (فيديو) والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
قباطي
كشف وزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، خطة الحكومة لتنشيط السياحة.
وقال في حواره لــ "اليمن العربي" بأن الحديث عن السياحة في ظل الأحداث الاضرابات والحرب والفوضي التي كانت التي كانت تسود البلاد، كان الكثير يستفز كثيراً عن الحديث عن السياحة.
وأضاف قباطي في حديثه بأن أكثر من ثلثي البلاد لم تشهد الحرب بمعناها الكبير.
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