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شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب كمية من القات عبر مطار عدن إلى القاهرة والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
احبطت السلطات الأمنية بمطار عدن الدولي، اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية من القات على أنه شاي الكبوس .
وقال مصدر أمني بمطار عدن الدولي، أن السلطات الأمنية أوقفت اليوم مسافراً بحوزته كمية من القات اليابس تم تعبئتهم بطرق احترافية داخل عبوات شاي الكبوس من اجل تسهيل مرورهن وتمويه السلطات الامنية في المطار .
وذكر المصدر أن المسافر ( م . ع . ع ) ، من أبناء إب كان مسافر من مطار عدن الى مصر ، وعند مرور مرور عفش المسافر من امام اجهزة فحص المسافرين بالمطار تم ايقاف المسافر وتفتيش حقائبه والذي عثر بداخلهنًّ على كمية القات .
وأنكر المسافر في التحقيقات الأولية معرفته بكميات القات متعذرا بان الحقيبة ليست ملكه وأنها كانت مرسلة معه عبر احد زملائه ولَم يكن يعرف محتوياتها ، وتم ايقاف المسافر و تسليمه مع المضبوطات إلى البحث الجنائي في مطار عدن .
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