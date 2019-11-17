شبوة.. مناقشة مشاريع مؤسسة للتنمية في مجالي الصحة والصرف الصحي

الأحد 17 نوفمبر 2019

أمين محلي شبوة يناقش مع مؤسسة بناء للتنمية مشاريعها في مجالي الصحة والصرف الصحي



ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله،اليوم، مع ممثل مؤسسة بناء للتنمية ، أوجه التوجهات المستقبلية ومشاريع عملها بالمحافظة في مجالي الصحة والصرف الصحي.

وأوضح مختص مشاريع الصرف الصحي بالمؤسسة المهندس بندر مجلي ،طبيعة تدخلات المؤسسة في عدد من المحافظات في مجالي الصحة التوليدية وأمراض سوء والصرف الصحي .

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وأبدى استعداد المؤسسة لتدخل في دعم بنية الخدمات الاساسية لها بالمحافظة .. منوها بإمكانية إعداد الدراسات الخاصة بمشروعي مبنى لخدمات الطوارئ التوليدية بمستشفى عتق ورفده بالكوادر الصحية ، وتصميم الخط العام لمخرجات الصرف الصحي بمدينة عتق ومحطة المعالجة المركزية لها .

بدوره أشاد الأمين العام باهمية تدخلات المؤسسة في مجالي الصحة والصرف الصحية..مؤكدا حاجة المحافظة لهذا النوع من الخدمات التي تخدم الصحة العامة للمجتمع .. متطلعاً بأن تعمل المؤسسة على إدراج هذه المشروعات الهامة في خطة عملها للعام القادم .

حضر اللقاء وكيل المحافظة المساعد علي الكندي ومدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظة احمد الكتلة .