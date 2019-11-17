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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الإيرانية تعتقل 1000 متظاهر خلال يومين والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
أفادت وكالة فارس الإيرانية، أن السلطات الأمنية إعتقلت نحو 1000 متظاهر خلال يومين، وسط أنباء عن وقوع قتلى في صفوف المتظاهرين خلال إحتجاجات اليوم .
فيما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن قوات الأمن الإيرانية أطلقت، الأحد، قنابل الغاز لتفريق المحتجين في ميدان الخميني في طهران، وامتدت الاحتجاجات إلى معظم المدن الإيرانية تحت ما سمي بـ"انتفاضة البنزين" .
وعلى وقع هذا التصعيد، أفادت وكالة "مهر" بمصادقة مجلس الأمن القومي الإيراني على مشروع قانون تقنين استهلاك الوقود، ودعا البرلمان في جلسة مغلقة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة والإشراف على أسعار البنزين حتى لا يتضرر الشعب، بحسب وكالة "مهر: للأنباء.
وقد ازادت وتيرة الاحتجاجات وعمت مناطق واسعة شملت أكثر من 100مدينة وإقليم إيراني.
وبحسب الفيديوهات المتداولة من مدينة إسلام شهر فقد ظهر محتجو إيران وهم يحرقون صورة المرشد ويهتفون الموت لخامنئي.
وتوعدت وزارة الأمن الإيرانية، الأحد، المحتجين في إيران، وقالت إن "الأعداء الذين راهنوا كما في السابق على أعمال الشغب لن يحصدوا إلا الخيبة والفشل"، بحسب ما نقلت قناة العالم عن وزارة الأمن الإيرانية، كما نقلت وسائل إعلام موالية للنظام مقتل ضابط في اشتباكات كرمانشاه بين الأمن والمحتجين، فيما قالت الاستخبارات الإيرانية إنها رصدت محركي الشغب واتهمتهم بالعمالة للخارج.
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