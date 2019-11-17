اليمن.. الميليشيات تحرم مئات المعلمين والمعلمات في إب من وظائفهم

الأحد 17 نوفمبر 2019

حرمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مئات المعلمين بمحافظة إب، من وظائفهم بعد إسقاطهم من كشوفات الراتب للوظيفة العامة، في مسعى لاستبدالهم بموالين لها.



ونقل موقع (العربية.نت) عن مصادر تربوية أن مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب والخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي أقدم على فصل 788 معلماً ومعلمة من مختلف مديريات المحافظة.

وبحسب المصادر فإن السلطة المحلية في محافظة إب استبعدت هؤلاء المعلمين من كشوفات نصف الراتب لشهر ديسمبر والمقرر صرفه الأيام القادمة.

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وكانت ميليشيات الحوثي بمحافظة إب قد أسقطت في يناير الماضي نحو 500 معلم، و1100في مايو من العام الماضي.

وتسببت ميليشيا الحوثي والتي تحكم قبضتها على محافظة إب بتشريد مئات المعلمين ونزوحهم لمحافظات أخرى بسبب الاختطافات والانتهاكات التي تمارسها الجماعة ضد معارضيها.

يذكر أن الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين، لم يستلموا مرتباتهم منذ أكثر من 3 أعوام، الأمر الذي صعّب عليهم مواصلة الانضباط في العمل، ناهيك عن الملاحقات الأمنية الحوثية التي استهدفت المئات منهم، واضطرتهم إلى مغادرة المحافظة للنجاة من تلك الانتهاكات.