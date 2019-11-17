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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. لقاء في شبوة يناقش إستكمال مشروع تأهيل مطار عتق والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
ناقش لقاء مشترك للجني المناقصات والإشراف على تأهيل مطار عتق الدولي، اليوم الأحد، برئاسة، محافظ المحافظة، محمد صالح بن عديو، إستكمال مشروع تأهيل المطار ليكون جاهزاً لإستقبال الرحلات الجوية .
وفي اللقاء، شدد المحافظ بحسب وكالة سبأ الرسمية، على ضرورة التسريع في إستكمال ما تبقى من عملية إعادة تأهيل مطار عتق الدولي.
ووجه المحافظ بضرورة سرعة البت في شراء وتركيب ماتبقى من الاجهزة الرقمية الحديث الخاصة بالتفيش والرقابة الاكترونية على امتعة المسافرين بالمطار، واستكمال منظمومة البنى التحتية لخدماته الارضية والملاحية وفتح مكتب للهجرة والجوازارت بالمطار .. مشددا على اهمية الشروع في عملية التوسعة لمداخل مدرجات المطار حتى يتمكن من استيعاب حركة اكبر الطائرات .
كما وجه محافظ شبوة بن عديو لجنة المناقصات بالمحافظة بضرورة استكمال الدراسات الهندسية الخاصة بسور المطار وانزال الاعلان عنها خلال فترة لا تتجاوز اسبوعا .
بدو ه استعرض مدير عام المطار سالم حامد المراحل التي تم انجازها من عملية التأهيل الشاملة للمطار .. مشيراً إلى أنه تم إستكمال عملية التأثيث وتركيب شبكتي تكييف مركزية ورقابة الاكترونية وتركيب اجهزة ملاحية لقياس سرعة الرياح والضغط وتسجيل حالتيهما رقميا .
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