مصادر: توافق على إرجاء إعلان المجلس التشريعي السوداني

قالت مصادر لـ" العين الإخبارية" إن اجتماع القصر الرئاسي الذي يلتئم بين المكون العسكري بالمجلس السيادي وقوي الحرية و التغيير سيعلن عن إرجاء المجلس التشريعي .

وأكدت المصادر ذاتها، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن قوى الحرية و التغيير طلبت، الإثنين، من المكون العسكري عقد اجتماع طارئ لمناقشة قضية المجلس التشريعي.

وأضافت أن الأطراف ستتوافق علي إرجاء اعلان المجلس التشريعي.

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كان المجلس السيادي السوداني و الجبهة الثورية توافقا بإعلان جوبا الذي تم توقيعه في ١١ سبتمبر ٢٠١٩ علي إرجاء تشكيل المجلس التشربعي إلي حين التوصل إلي اتفاق سلام مع حركات الكفاح المسلح، فيما كان من المنتظر وفقاً للوثيقة الدستورية أن يعلن اليوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني المجلس التشريعي .

وتنص الوثيقة الدستورية التي حددت تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، حيث نصت المادة (23) على أن المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الـ300 عضو، على أن يراعي تمثيل كل القوي المشاركة في التغيير، عدا المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه.

ونصت الوثيقة على "ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التوقيع على الوثيقة".

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس/آب الماضي على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.