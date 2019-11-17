واشنطن: نظام إيران قطع الإنترنت خوفا من الشعب

قالت الخارجية الأمريكية، الأحد، إن نظام طهران قطع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، وهذا يدل على خوفه من الشعب الإيراني.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاغوس، أن الشعب الإيراني يدرك أن النظام يحصل على مليارات الدولارات بموجب الاتفاق النووي، ولكنه وجهها إلى أذرعه في الشرق الأوسط.

وأضافت، خلال تصريحات صحفية، أن الحكومة الإيرانية تضع مساعيها التوسعية في المنطقة قبل مصالح شعبها، مشيرةً إلى أن الشعب الإيراني أصبح صوته مسموعا.



وتابعت أن: "شعوب إيران والعراق ولبنان وفنزويلا تطالب بفرص اقتصادية ومحاربة الفساد".

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واندلعت احتجاجات ضد غلاء مفاجئ لسعر البنزين منذ الجمعة الماضي، في مدن إيرانية مختلفة بينها مشهد، وخوزستان، والأحواز، وخرمشهر، وبهبهان، واتسعت تدريجيا في مناطق أخرى داخل البلاد.

وحتى الآن، سقط 7 قتلى على الأقل برصاص قوات الأمن في مدن شيراز، وشهريار، وبهبهان، وبهارستان، وكرج، وسرجان، ومريوان، حسبما أوردت إذاعة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية.

وتظهر مقاطع مصورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن المحتجين هتفوا بالموت للمرشد الإيراني علي خامنئي في عدة مدن، إلى جانب إطلاق عناصر الأمن الرصاص الحي في وجه المتظاهرين.

وأوردت صحيفة كيهان اللندنية الناطقة بالفارسية من لندن أن احتجاجات البنزين امتدت إلى نحو 70 مدينة إيرانية، مشيرة إلى أن بعض المصادر في الداخل تتحدث عن مقتل 10 محتجين حتى الآن برصاص قوات الأمن.

وعلى الرغم من برودة الطقس بسبب تساقط ثلوج وهطول أمطار شديدة داخل العديد من المدن، الليلة الماضية، استمر المحتجون الإيرانيون في التواجد بشوارع رئيسية، حسب كيهان.

وذكرت الصحيفة المعارضة أن السلطات المحلية اضطرت لإغلاق كافة المدارس في محافظات طهران، وأصفهان، وألبرز، وخوزستان بحجة سوء الأحوال الجوية، فيما لا تزال شبكة الإنترنت تشهد انقطاعا كاملا في العديد من مدن البلاد.