تعرف توقعات الطقس ليوم غدٍ في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً على بعض المناطق .



وأشار الأرصاد إلى أنه ستظهر بعض السحب الركامية على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

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وبحسب الأرصاد فإن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 – 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحيانا.

وفي الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:38والمد الثاني عند الساعة 06:30.

الجزر الأول عند الساعة 09:10 والجزر الثاني عند الساعة 23:13 بحر عمان: متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:29 والمد الثاني عند الساعة 02:23 الجزر الاول عند الساعة 38:07 والجزر الثاني عند الساعة 22:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 30 19 70 25 دبي 31 21 70 30 الشارقة 31 17 75 30 عجمان 29 20 70 25 أم القيوين 29 21 70 35 رأس الخيمة 30 20 65 30 الفجيرة 29 21 70 35 العين 29 20 60 25 ليوا 30 17 70 20 الرويس 31 20 80 20 السلع 30 20 75 25 دلما 29 22 75 35 طنب الكبرى 29 24 80 40 طنب الصغرى 29 24 80 40 أبو موسى 29 24 80 40