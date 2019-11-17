نائب إيراني يهدد بالإستقالة وأخرون يطلبون إستجواب روحاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هدد عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي، محمود صادقي، اليوم الأحد، بالإستقالة إحتجاجاً على رفع أسعار الوقود على الرغم من معارضة البرلمان .



ونقلت وكالة أنباء إيلنا الإصلاحية، عن محمود صادقي قوله، أنه قرر تقديم استقالته إلى رئاسة البرلمان الإيراني كممثل عن العاصمة طهران، بسبب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود على الرغم من معارضة البرلمان لهذه الخطوة .

وكان صادقي قال في وقت سابق اليوم، خلال مقابلة صحافية، إنّ البرلمان رفض ثلاث مرات خلال جلسات سابقة مشروع الحكومة لرفع أسعار الوقود .

وبحسب إرم نيوز، فقد قال النائب الإصلاحي البارز، أنّ قرار الحكومة برفع أسعار الوقود دون الرجوع إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، أفقد البرلمان مكانته .. مؤكدًا أن رفع أسعار الوقود ليس من صلاحيات السلطات الثلاث (الجمهورية والقضائية والبرلمانية).

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في السياق ذاته، أقدم نواب من التيار الإيراني المتشدد، اليوم الأحد، على جمع تواقيع لاستجواب رئيس البرلمان علي لاريجاني، بسبب دفاعه عن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود لثلاثة أضعاف والذي جرى تطبيقه يوم الجمعة الماضي، وأدى إلى احتجاجات شعبية عارمة في البلاد.

وذكرت ذات الوكالة أن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان المتشدد، مجتبى ذو النور، بدأ بجمع تواقيع من أعضاء برلمان آخرين للتوقيع على استجواب رئيس البرلمان علي لاريجاني .

وكان البرلمان، عقد اليوم الأحد، جلسة مغلقة لمناقشة رفع أسعار البنزين والوقوف على تداعيات هذا القرار.

وشارك في الاجتماع البرلماني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني الذي قدم تقريرًا لأعضاء البرلمان عن التطورات التي تشهدها البلاد في ظل احتجاجات شعبية متواصلة.