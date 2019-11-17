واشنطن وبرلين تهددان إيران على خلفية حجب الإنترنت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
هددت واشنطن وبرلين، السلطات الإيرانية، بإعادة الإنترنت للبلاد في حال إستمرار حجب الخدمة، في وقت قالت وزارة الاتصالات الإيرانية إن عودة الإنترنت للبلاد تحتاج لقرار من مجلس الأمن القومي.
جاء ذلك على لسان السفير الأميركي في ألمانيا، الذي قال أن واشنطن وبرلين قادرتان على منع حجب الإنترنت .
من جانبها، أكدت منظمة "نت بلوكس" للأمن السيبراني، أنه تم إغلاق شبكة الإنترنت بشكلٍ شبه كلي في إيران، على وقع المظاهرات التي تشهدها غالبية المحافظات والمدن في البلاد، رفضاً لقرار السلطات زيادة أسعار البنزين.
فيما أظهرت بيانات الشبكة أن نسبة الاتصال الفعلي لم تتجاوز 7% مقارنةً بحجم الاستخدام الطبيعي، وذلك بعد مرور 12 ساعة من انقطاع الشبكة التدريجي، تزامناً مع استمرار الاحتجاجات العامة.
وازدادت وتيرة الاحتجاجات في إيران، مساء السبت، حيث أفاد ناشطون باحتراق بنك ومقر لقوات الباسيج في مدينة "كَرَج" شمال غربي طهران.
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