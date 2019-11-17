بعد ثبوت تورطها فى هجمات الفجيرة.. "قطر تخون الخليج" يتصدر تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019

تصدر هاشتاج "قطر تخون الخليج" موقع التواصل الاجتماعى، فى أعقاب الكشف عن تقرير استخبارى غربى يفضح تواطئ قطر مع إيران فى ضرب ناقلات النفط قبالة ميناء الفجيرة الإماراتى.



ووجه المغردون انتقادات حادة للحكومة القطرية، مؤكدين أن الدوحة أصبحت خنجرا مسموما فى ظهر الخليج، وعميلة ضد إخوانها العرب، لافتين إلى تشارك النظام القطرى مع الحرس الثورى الإيرانى فى انشطته المشبوهة بالمنطقة، ورفض التدخل لأنه أقام تحالفًا مشبوهًا مع إيران.

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ورأى مغردون أن توجهات نظام الحمدين، وميوله السياسية لن تتغير، فهو فى اتفاق مع إيران لتخريب بلاد الخليج والوطن العربى، مدللين على ذلك بأن النظام القطرى كان يعلم بخطه إيران لضرب البلاد العربية، وأخرها هجمات الحرس الثورى الإيرانى على ناقلات النفط أمام ميناء الفجيرة.

كما شارك فى الهاشتاج مواطنون قطريون، وأعربوا عن أملهم فى أن تبتعد قطر عن دائرة تمويلها للإرهاب، والسكوت على أعمال الفساد التى تمارسه بلدان إرهابية، وأن تترابط مع بلدان تحارب الإرهاب.

وأكد مغردون من قطر، أن تميم وضع الإمارة فى مأزق مع الأشقاء العرب، لدرجة أنه كان لديه علم مسبق بهجوم الحرس الثورى على ميناء الفجيرة، ولم يحذر أحد.