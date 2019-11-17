أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الدعم الكامل للمرشح المستقل ملحم خلف في الدورة الثانية لانتخاب نقيب المحامين. وكان قد فاز كل من ملحم خلف، بيار حنا، سعد الدين الخطيب، ناضر كسبار، وابراهيم مسلم في عضوية ​نقابة المحامين​ في بيروت. وجاءت النتائج على الشكل التالي: ملحم خلف: 2062 Advertisements بيار حنا 1703 سعد الدين الخطيب 1699 ناضر كسبار 1681 ابراهيم مسلم 1480.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل: نؤكد الدعم الكامل لملحم خلف في الدورة الثانية لانتخاب نقيب المحامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.