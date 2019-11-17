الأب مبارك: نبارك لملحم خلف رجل العطاء والعدالة والسلام والالتزام بقيم الإنسان وكرامته

أكّد الأب ​كميل مبارك​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "معروف عن الاستاذ ​ملحم خلف​ أنه رجل العطاء والعدالة و​السلام​ والالتزام بقيم الإنسان وكرامته، وبناءً على هذه السمعة المشرِّفة نبارك له بمركز نقيب المحامين ونسأل الله أن يوفّقه لما فيه خير النقابة و​لبنان​ ".

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