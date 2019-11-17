التيار الوطني الحر يعلن دعم المرشح ناضر كسبار لمنصب نقيب المحامين

أعلن ​التيار الوطني الحر​ دعم المرشح ناضر كسبار لمنصب نقيب المحامين في ​بيروت​. وكانت قد بدأت منذ قليل عملية الاقتراع لانتخاب نقيب المحامين. ويتنافس المحامون الثلاثة الفائزون بالعضوية، وهم: ملحم خلف، بيار حنا وناضر كسبار.

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