أنطوان نصر الله: نجاح نقيب المحامين الجديد ومجلس النقابة واجب

أكد المحامي أنطوان نصر الله تعليقا على انتخابات ​نقابة المحامين​ أن "هناك من لا يريد أن يرى اننا امام مشهد جديد في ​لبنان​. على كل حال ​الانتخابات​ اصبحت ورائنا".

وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أشار ​نصرالله​ الى أنه " على كاهل نقيب المحامين الجديد ومجلس النقابة الكثير من المهام في هذا الظرف الصعب، والنجاح ضروري بل واجب".

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