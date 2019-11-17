سامي الجميل: ملحم خلف شخص كفوء ومستقل ونحن ندعمه

أكّد النائب سامي الجميل، في تصريح تلفزيوني، أن "ملحم خلف شخص كفوء ومستقل ونحن معه وندعمه"، مشيرًا الى "أننا نرى أن تحالف السلطة قد عاد من جديد والتفت الأحزاب حول بعضهم البعض".
وشدد الجميل على "أننا نريد نقابة حرة تتمكن من أن تلعب دورًا كبيرًا في الدفاع عن الناس والدستور ونريد نقيبا يرفع الصوت عند اللزوم ويدافع عما يمثله لبنان من قيم ومبادئ"، لافتًا الى "أننا لا نريد نقابة مكبّلة. كما أنه من الواضح أن نوايا ملحم خلف صافية تجاه الناس والثورة وملحم يمكنه أن يلعب هذا الدور".
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