سامي الجميل: ملحم خلف شخص كفوء ومستقل ونحن ندعمه

أكّد النائب ​سامي الجميل​، في تصريح تلفزيوني، أن "ملحم خلف شخص كفوء ومستقل ونحن معه وندعمه"، مشيرًا الى "أننا نرى أن تحالف ​السلطة​ قد عاد من جديد والتفت الأحزاب حول بعضهم البعض".

وشدد الجميل على "أننا نريد نقابة حرة تتمكن من أن تلعب دورًا كبيرًا في الدفاع عن الناس و​الدستور​ ونريد نقيبا يرفع الصوت عند اللزوم ويدافع عما يمثله ​لبنان​ من قيم ومبادئ"، لافتًا الى "أننا لا نريد نقابة مكبّلة. كما أنه من الواضح أن نوايا ملحم خلف صافية تجاه الناس و​الثورة​ وملحم يمكنه أن يلعب هذا الدور".

