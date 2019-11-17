سامي الجميل: قطار التغيير على السكة وقد انطلق من نقابة المحامين

أشار رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن المحامين قالوا كلمتهم، لافتاً إلى أن قطار التغيير على السكة، وقد انطلق من ​نقابة المحامين​ اليوم في وجه منطق المحاصصة والتبعية ولن يتوقف". وأضاف: "مبروك للزميل النقيب ​ملحم خلف​ وعلى أمل إستعادة الوطن".

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