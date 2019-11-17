فيصل الصايغ: القضاء المستقل والنزيه هو المدخل الإلزامي لمكافحة الفساد

أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​فيصل الصايغ​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "القضاء المستقل والنزيه هو المدخل الإلزامي ل​مكافحة الفساد​"، لافتاً إلى أنه "بانتظار إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، المطلوب من القضاء تنقية نفسه، إجراء تشكيلات شاملة على قاعدة لائحة مقفلة ينجزها ​مجلس القضاء الأعلى​ الموثوق به، لتصدرها الحكومة المقبلة كما هي بمرسوم دون اي تدخل من وزير العدل والسلطة السياسية".

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