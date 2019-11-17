الفاخوري أمام قاضي التحقيق الأول في النبطية غدا

من المقرر أن يمثل العميل الموقوف عامر الفاخوري غدا أمام قاضي التحقيق الأول في النبطية محمد بري لإستجوابه في الدعاوى الشخصية التي تقدم بها عدد من الأسرى المحررين، من بينهم سهى بشارة، بجرائم التعذيب والقتل والإخفاء القسري والتعامل مع العدو الإسرائيلي والإنضواء في صفوفه والحصول على الجنسية والباسبور الإسرائيليين.
وكانت قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا قد أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق الفاخوري في الجرائم المسندة إليه في إدعاء المحكمة العسكرية.
وبالتزامن مع جلسة الإستجواب، دعت هيئة الأسرى المحررين الى وقفة إعتصام عند التاسعة والنصف من صباح غد الإثنين أمام قصر عدل النبطية.
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