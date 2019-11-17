بدأت في هذه الأثناء عملية الاقتراع لانتخاب نقيب المحامين. ويتنافس ​المحامون​ الثلاثة الفائزون بالعضوية، وهم: ملحم خلف، بيار حنا وناضر كسبار. يذكر أن النتائج جاءت على الشكل التالي: ملحم خلف 2062، بيار حنا 1703، سعد الدين الخطيب 1699، ناضر كسبار 1681 وابراهيم مسلم 1480.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء الاقتراع لانتخاب نقيب للمحامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.