أكّد النائب السابق ​بطرس حرب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن " ​انتخابات​ نقيب المحامين المستقل ​ملحم خلف​ شكلت أكبر صفعة لأهل ​السلطة​ وأحزابها لأنها أثبتت أن الأكثرية الساحقة من شعبنا ترفض حكم المافيات بالرغم من المحاولة الفاشلة لتحالف السلطة والأحزاب استغلال مرشح محترم مستقل لضرب الأحرار. إنه النصر الديمقراطي الأول على طريق الانتصارات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطرس حرب عن فوز ملحم خلف: إنه النصر الديمقراطي الأول على طريق الانتصارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.