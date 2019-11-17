وجبة غذاء من البابا فرنسيس لـ 1500 محتاج في اليوم العالمي للفقراء

استقبل ​البابا​ فرنسيس 1500 شخص من المحتاجين والمشردين وتناولوا جميعا وجبة غذاء بمناسبة إحياء ​الكنيسة الكاثوليكية​ لليوم العالمي للفقراء. وتكفلت مجموعات خيرية تطوعية بإحضار ضيوف البابا إلى ​الفاتيكان​ ليحظوا بوجبة اشتملت على اللازانيا والدجاج بصلصة الفطر و​البطاطا​ والحلويات و​الفواكه​. وألقى البابا في وقت سابق من اليوم عظة دعا فيها لضرورة مساعدة الفقراء والرفق بهم، كما حث فيها أتباعه على أن يكون لهم "شخص فقير واحد على الأقل كصديق".

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