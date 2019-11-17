أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​اسماعيل هنية​ أن "استهداف عائلة ملحوس مجزرة تضاف إلى سلسلة المجازر التي قام بها الاحتلال"، مشددًا على أن "العدو الصهيوني حينما ترتبك حساباته وحينما تشل ​المقاومة​ قدراته يلجأ الى القتل الأعمى".

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كانت هذه تفاصيل خبر هنية: "العدو الصهيوني" حينما ترتبك حساباته وحينما تشل المقاومة قدراته يلجأ الى القتل الأعمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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