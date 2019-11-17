القوى العاملة المصرية: بلغ حجم تحويلات العاملين في الأردن 85 مليون دولار خلال الشهر الماضي

أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان عن أن "إجمالي تحويلات المصريين العاملين ب​الأردن​ خلال شهر تشرين الأول 2019 بلغت نحو 85 مليون ​دولار​"، مشيرًا الى أن "استقطاعات الرواتب التقاعدية المستحقة لمصر قدرت بـ 605 آلاف و322 دولارا، فيما يجري البحث والدراسة حول مبلغ 20 ألفا و555 دولارا بعد تقديم 15 شكوى".

وأكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، أن "الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة ب​السفارة المصرية​ في العاصمة الأردنية عمان، ومما جاء فيه أن إجمالي العقود التي تم التصديق عليها خلال فترة التقرير لأغراض حفظ الوظيفة بمصر بلغت 26 عقدا بقطاعات ​الزراعة​ و​الصيد​ والخدمات المساندة".

كما استقبل مكتب التمثيل العمالي 338 معاملة للمواطنين المصريين على الشباك المخصص لذلك، حيث تم الرد على 200 استفسار عمالي، فضلا عن إصدار شهادات الاستثمار وتصاريح العمل ومعاملات أخرى.

