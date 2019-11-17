البنك المركزي الإيراني: سوق الصرف يشهد تذبذبا لكنه سيستقر

أكّد ​محافظ​ ​البنك المركزي​ الإيراني عبد الناصر همتي أن "سوق الصرف يشهد تذبذبا لكنه سيستقر"، مشيرًا الى أن "زيادة سعر الصرف في هذا الوقت سببه التكهنات".

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