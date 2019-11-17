القضاء المصري يحكم بالإعدام على المتهم الرئيسي في هجوم الواحات

أفادت مصادر مطلعة لوكالة "​روسيا اليوم​" بأن "​القضاء المصري​ أصدر حكما ب​الإعدام​ على المواطن الليبي ​محمد عبد الله​ المسماري، بعد إدانته بالوقوف وراء هجوم الواحات على ​قوات الأمن المصرية​ في تشرين الأول ن عام 2017"، موضحة أن "الحكم صدر عن ​محكمة الجنايات​ العسكرية المنعقدة بمنطقة طرة والمسماري يعتبر متهما أساسيا في قضية هجوم الواحات الحربية".

كما أصدرت المحكمة المصرية أحكاما ب​السجن المؤبد​ بحق 5 متهمين، والمشدد مدة 15 سنة لمتهم واحد، والمشدد مدة 10 سنوات لـ9 متهمين، والمشدد مدة 3 سنوات لـ5، إضافة إلى أحكام البراءة بحق 30 متهما في إطار القضية نفسها.

وتعرضت قوات الأمن المصرية، يوم 20 تشرين الأول 2017، لهجوم واسع من قبل مجموعة مسلحين في منطقة الواحات البحرية الصحراوية في محافظة ​الجيزة​. وأسفر الهجوم، بحسب معطيات ​وزارة الداخلية​، عن مقتل 16 عنصرا من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، لكن وكالة "​رويترز​" نقلت في حينه عن 3 مصادر أمنية أن الهجوم أودى بحياة 52 شرطيا على الأقل، فيما أعلنت حركة "حسم"، التي تصفها ​القاهرة​ ب​الجناح​ العسكري لجماعة "الإخوان المسلمين"، المسؤولية عن الهجوم.

