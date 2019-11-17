الخارجية الأميركية: شعوب لبنان والعراق وإيران تطالب بمحاربة الفساد والشفافية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتاغوس، في حديث تلفزيوني، أن شعوب لبنان والعراق وإيران تطالب بمحاربة الفساد والشفافية.
وفي حين أشارت إلى أن الحكومة الإيرانية تضع نفوذها في المنطقة قبل مصالح شعبها، اعتبرت أن على هذه الحكومة لوم نفسها.
واعتبرت أورتاغوس أن النظام الإيراني خائف من شعبه، مشيرة إلى أن اتهامات المتظاهرين بالعمالة للولايات المتحدة "مشينة".
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