الخارجية الأميركية: شعوب لبنان والعراق وإيران تطالب بمحاربة الفساد والشفافية

أكدت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ مورجان أورتاغوس، في حديث تلفزيوني، أن شعوب ​لبنان​ و​العراق​ وإيران تطالب بمحاربة الفساد والشفافية.

وفي حين أشارت إلى أن الحكومة الإيرانية تضع نفوذها في المنطقة قبل مصالح شعبها، اعتبرت أن على هذه الحكومة لوم نفسها.

واعتبرت أورتاغوس أن ​النظام الإيراني​ خائف من شعبه، مشيرة إلى أن اتهامات المتظاهرين بالعمالة للولايات المتحدة "مشينة".