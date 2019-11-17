نقيب المحامين الجديد: أتمنى أن يمتد المشهد على كامل الوطن

وجه نقيب المحامين الجديد ملحم خلف، في أول تصريح بعد فوزه في الإنتخابات، تحية إلى عشاق الحرية وحماة الديمقراطية، متمنياً أن "يمتد مشهد العرس الذي شهدته النقابة على الوطن بكامله، لتدخل الديمقراطية وتجدد نفس المؤسسات التي نريدها حصناً منيعاً حماية للمواطن كما هي نقابة المحامين".
وأكد خلف أن نقابة المحامين هي "الضمانة لقيام الدولة العادلة التي نريدها"، مشدداً على أنها "رافعة الوطن والحجر الأساس لبنيان نريده".
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