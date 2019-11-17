فاز المرشح المستقل لمركز نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، بعد أن حصل على 2341 صوتاً، مقابل نيل المرشح المستقل المدعوم من الأحزاب السياسية ناضر كسبار 1523 صوتاً.
وكان قد فاز كل من ملحم خلف، بيار حنا، سعد الدين الخطيب، ناضر كسبار، وابراهيم مسلم في عضوية نقابة المحامين في بيروت.
وجاءت النتائج على الشكل التالي: ملحم خلف 2062، بيار حنا 1703، سعد الدين الخطيب 1699، ناضر كسبار 1681 وابراهيم مسلم 1480.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز المرشح المستقل ملحم خلف في مركز نقيب المحامين في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.