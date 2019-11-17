فوز المرشح المستقل ملحم خلف في مركز نقيب المحامين في بيروت

فاز المرشح المستقل لمركز نقيب المحامين في ​بيروت​ ملحم خلف، بعد أن حصل على 2341 صوتاً، مقابل نيل المرشح المستقل المدعوم من الأحزاب السياسية ناضر كسبار 1523 صوتاً.

وكان قد فاز كل من ملحم خلف، بيار حنا، سعد الدين الخطيب، ناضر كسبار، وابراهيم مسلم في عضوية ​نقابة المحامين​ في بيروت.

وجاءت النتائج على الشكل التالي: ملحم خلف 2062، بيار حنا 1703، سعد الدين الخطيب 1699، ناضر كسبار 1681 وابراهيم مسلم 1480.