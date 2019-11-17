الصفدي استغرب بيان الحريري: لم يلتزم بالوعود التي قطعها لأسباب مجهولة

أعلن الوزير السابق ​محمد الصفدي​ أنه "أردت أن يكون بيان انسحابي أمس بيان يجمع ولا يفرق، شكرت فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ على تسميتي ل​تشكيل الحكومة​ العتيدة، ولم أود أن أذكر تفاصيل المفاوضات بيني وبينه، فإذا بي أفاجأ اليوم ببيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري يتضمن تفنيدا لما صدر عني وذلك في إطار الاستخدام السياسي، وهنا أود أن أؤكد أن المرحلة التي يمر بها لبنان مرحلة صعبة ومفصلية وخطيرة وتتطلب منّا جميعا التكاتف والتضامن ووضع الخلافات السياسية جانبا، وانطلاقا من هذا الامر تخطيت الوعود التي على أساسها قبلت أن أسمى لرئاسة الحكومة المقبلة والتي كان الحريري قطعها لي لكنه لم يلتزم بها لأسباب ما زلت أجهلها، فما كان منّي إلاّ أن أعلنت انسحابي".

وفي بيان عن مكتبه الإعلامي، أوضح الصفدي أنه "اليوم أدعو الجميع الى الحكمة والتبصر والوعي أن لبنان أكبر منّا جميعا وهو في خطر داهم، حمى الله وطننا وانقذه من المحن".