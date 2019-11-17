كوريا الشمالية.. تفجير يحرك جبلا ويفوق "هيروشيما" 17 مرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty هيروشيما.. لقطة للتفجير الشهير كشف علماء هنود تفاصيل خفية عن الاختبار النووي الذي أجرته كوريا الشمالية في عام 2017، موضحين أن قوة التفجير حركت جبلا بأكمله، إذ فاقت قوة القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما اليابانية عام 1945، بـ17 مرة.

وتوصل العلماء في "مركز التطبيقات الفضائية"، وهي مؤسسة هندية مختصة بحثية معنية بالفضاء، إلى تفاصيل التفجير، بالاعتماد على بيانات جمعها "رادار" في القمر الاصطناعي الياباني "ALOS-2".

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مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي إطلاق نار على حافلات تقل ناخبين مسلمين في سريلانكا قبل ساعات من الانتخابات أطلق مسلحون النار على حافلات كانت تقل ناخبين من الأقلية المسلمة في سريلانكا السبت قبل ساعات من بدء انتخابات رئاسية قد تسمح بعودة عائلة راجاباكسا التي حكمت البلاد بقبضة من حديد، وذلك بعد سبعة أشهر على هجمات شنها إسلاميون متطرفون في الجزيرة. ويعتبر تصويت أقليتي التاميل والمسلمين مهما في الانتخابات التي تشهد منافسة شديدة والهجوم الذي وقع السبت في شمال شرق المدينة لم يسفر عن إصابات، يهدف على الأرجح إلى ردع الناخبين عن التصويت. وبحسب الشرطة فقد قام المهاجمون بإحراق إطارات على الطريق، ونصبوا حواجز قبل أن يطلقوا النار ويرشقوا بالحجارة حافلتين كانتا ضمن موكب من أكثر من 100 حافلة كان يقل ناخبين، وبعد الإدلاء بأصواتهم عاد الناخبون إلى منازلهم بمرافقة عسكرية. وفي شبه جزيرة جفنا (شمال) التي يشكل التاميل غالبية سكانها، قالت الشرطة إنها أوقفت 10 أشخاص للاشتباه بأنهم "حاولوا إثارة مشاكل". وأضافت أن الجيش أقام حواجز بشكل غير قانوني ما يمكن أن يحول دون وصول الناس إلى مكاتب الاقتراع. وهذه الأساليب ليست جديدة في سريلانكا التي خرجت قبل عقد فقط من حرب أهلية مروعة. وفي انتخابات 2015 وقعت سلسلة انفجارات في شمال البلاد وأفادت لجنة الانتخابات عن اشتباك بين مؤيدي أحزاب متنافسة في منطقة لزراعة الشاي على بعد 90 كيلومتر شرق العاصمة، ونقل شخصان إلى المستشفى للعلاج من جروح ناجمة عن طعن بالسكين. راجاباكسا ضد بريماداسا تم استنفار 85 ألفا من عناصر الشرطة للانتخابات التي يخوضها 35 مرشحا يتنافسون على منصب الرئيس الذي يتمتع بصلاحيات قوية. ودعي قرابة 16 مليون شخص للتصويت. ويمكن أن تبدأ النتائج بالظهور اعتبارا من الساعة 6,30 بتوقيت غرينتش الأحد، أي منتصف النهار بالتوقيت المحلي، في حال اتضاح الفائز. ويبدو أن الأرقام الأولية للمشاركة قريبة من انتخابات 2015 عندما بلغت 81,5 بالمئة. وانتهت عملية التصويت الساعة 5 مساء (11,30 ت غ). وأحد المرشحين الاثنين الأوفر حظا هو اللفتنانت كولونيل المتقاعد في الجيش غوتابايا راجاباكسا (70 عاما)، الشقيق الأصغر للرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا صاحب الشخصية القوية ولكن المثير للجدل، الذي تولى الرئاسة من 2005 حتى 2015. ويعد غوتابايا بتحديث البنية التحتية وتعزيز الأمن في أعقاب الهجمات الإسلامية في نيسان/أبريل والتي أودت بحياة 269 شخصا. وقال عامل البناء واسانثا سماراجيوي (51 عاما) لدى إدلائه بصوته في كولومبو "غوتابايا سيحمي بلدنا". ومنافسه الرئيسي هو ساجيث بريماداسا (52 عاما) المنتمي إلى الحزب القومي المتحد الحاكم، وهو ابن الرئيس السابق الذي اغتيل راناسينغ بريماداسا، ويعد هو أيضا بالتنمية والأمن. وتحظى عائلة راجاباكسا بشعبية كبيرة لدى الغالبية السنهالية في سريلانكا، بعد أن دحرت نمول التاميل الانفصاليين وطوت في 2009 صفحة حرب أهلية استمرت 37 عاما. وفي المقابل، يكره التاميل الذين يمثلون 15 بالمئة من الشعب عائلة راجاباكسا للأسباب ذاتها، وانتهى النزاع بمقتل 40 ألف مدني من التاميل، اتهم الجيش بقتلهم. وخلال فترة حكم ماهيندا راجاباكسا، تولى غوتابايا وزارة الدفاع وكان يدير فعليا القوات الأمنية، ويعتقد أنه أشرف على "فرق الموت" التي كانت تقوم بتصفية الخصوم السياسيين وصحافيين وغيرهم. وينفي غوتابايا تلك الاتهامات. وما يقلق الدول الغربية، وكذلك الهند، هو أن سريلانكا ذات الموقع الاستراتيجي تقربت من الصين أثناء حكم ماهيندا راجاباكسا، بل أنها سمحت لغواصتين صينيتين بالرسو في كولومبو في عام 2014. وفي إطار مبادرة "طرق الحرير الجديدة" الصينية الضخمة لإقامة بنى تحتية تمتد في آسيا وخارجها، قمت بكين بإقراض ومنح سريلانكا مليارات الدولارات لمشاريع بات معظمها عبئا على السلطات وشابتها اتهامات بالفساد. ويقول ماهيندا إن الإقراض لم يكن ممكنا من أي جهة أخرى. وقال باسيل راجاباكسا، وهو شقيق آخر لراجاباكسا/ للصحافيين إن العواصم الغربية "يجب أن تمنحنا فرصة عادلة" مضيفا "لا يمكنهم أن يكونوا مراقبين لهذا البلد. يجب أن يكونوا شركاء". للمزيد على يورونيوز: بوذيون متطرفون يخططون لمنع إحياء ذكرى عاشوراء .. والسلطات السريلانكية تتحرك محكمة سريلانكية تأمر باحتجاز قرويين مؤقتا بعد أن ضربا فهدا حتى الموت تمساح يفترس صحافيا بريطانيا في سريلانكا Euronews (Ar)

تحديد موعد النطق بالحكم في قضية البشير وأنصاره يتظاهرون رفضا لتسليمه للجنائية الدولية حدّدت محكمة في الخرطوم يوم 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية الفساد المالي التي يحاكم فيها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بحسب ما أعلن رئيس المحكمة السبت. وقال القاضي الصادق عبد الرحمن في ختام جلسة خصّصت للاستماع لشهود الدفاع وجرت بحضور الرئيس السابق إنه "تم تحديد الرابع عشر من ديسمبر القادم موعداً لجسلة النطق بالحكم". وأفاد مراسل وكالة فرانس برس الذي حضر الجلسة أن مرافعات طرفي الاتهام والدفاع ستقدّم إلى المحكمة كتابة ولن تعقد بالتالي أي جلسة بعد الآن إلا جلسة النطق بالحكم. احتجاجات رافضة لتسليمه للجنائية الدولية وتظاهر عشرات من أنصار عمر البشير أمام المحكمة صباح السبت بالتزامن مع جلسة المحاكمة، تعبيراً عن رفضهم للأصوات التي تطالب بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وأطلق المتظاهرون هتافات مؤيّدة للرئيس السابق ومندّدة بالمحكمة الجنائية الدولية، من بينها "عاهدناك ونحنا معاك" و"عاهدناك وما منخونك" و"لا للمحكمة الجنائية الدولية". والبشير الذي أطاح به الجيش في 11 نيسان/أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، موقوف مذاك ويحاكم حالياً بتهم تتعلق باستخدام تمويل خارجي وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة عشر سنوات. وبينما كان المتظاهرون متجمّعين أمام المحكمة يكبّرون ويلقون قصائد مديح بالبشير وصلت سيارة تابعة للشرطة على متنها الرئيس السابق، فعَلا هتاف أنصار الرئيس السابق بينما أكملت السيارة طريقها لاقتياده لحضور جلسة جديدة في إطار محاكمته. وقال محمد علي دقلاي (27 عاماً) أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس "جئت للقول إنّ سيادة الرئيس عمر البشير هو رئيس كل السودان ويعتبر رمزاً للسودان وللتاريخ الوطني السوداني". وأضاف "لدينا في السودان قضاء مستقلّ وإذا كان لا بدّ من محاكمات فليحاكَم أمام القضاء السوداني"، متّهماً الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي بأنّها "محكمة سياسية تستخدمها الدول الغربية للضغط على الشعوب الضعيفة". وجرت التظاهرة في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات تطالب بتسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان "قوى الحرّية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بالبشير، أنّ لا تحفّظات لديها على تسليمه للاهاي. وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات توقيف بحقّ البشير بتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانيّة خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق. واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في كانون الأوّل/ديسمبر 2018 بسبب زيادة أسعار الخبز، واتّسعت رقعة التظاهرات ضدّ نظامه، حتّى أطاحه الجيش في 11 نيسان/إبريل الماضي. ويتولّى الحكم في السودان مجلس سيادة من المدنيّين والعسكريّين لفترة انتقاليّة تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل. واندلع النزاع في دارفور في 2003 عندما تمرّد مسلّحون ينتمون إلى أقليات إثنية أفريقية على حكومة البشير، متهمين إياها بتهميش الإقليم اقتصادياً وسياسياً وبممارسات عنصرية، فردّت الخرطوم على التمرّد بحملة عسكرية تخللتها فظائع. وتفيد الأمم المتحدة أنّ النزاع في الإقليم أوقع 300 ألف قتيل وتسبّب في تهجير 2,5 مليون شخص من منازلهم. للمزيد على يورونيوز: رئيس وزراء السودان ليورونيوز: لا شروط أمريكية لشطب بلادنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب "الجبهة الثورية" تدعو لتأجيل تشكيل المجلس التشريعي في السودان مهلة حتى مطلع 2020 للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة Euronews (Ar)

البندقية الغارقة تستعد لارتفاع جديد في مستوى المياه والسلطات تتحدث عن أضرار بمليار يورو لم تنته الكارثة التي حلت بالمدينة العائمة في إيطاليا بعد، فالبندقية تستعد لارتفاع جديد لمستوى المياه ولرياح عنيفة السبت بعد أن اجتاحتها المياه إلى مستوى استثنائي لتغرق قنواتها الشهيرة خلال الأيام الماضية. وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد أعلن الخميس حالة الطوارئ في المدينة بعد ان غمرتها المياه. وأمر رئيس البلدية لويجي برونيارو الجمعة بإغلاق ساحة سان ماركو التاريخية في وقت ارتفع مستوى مياه البحر واجتاحت الرياح القوية والعواصف الماطرة المنطقة. ووصل ارتفاع مستوى المياه إلى 1,54 متر قبيل منتصف ظهر الجمعة، وهو مستوى خطير لكنه أدنى من الذروة المسجلة الثلاثاء. وقال برونيارو "إني مضطر لإغلاق الساحة لتجنب مخاطر صحية على المواطنين" وأعيد فتح الساحة بعد الظهر مع انحسار مستوى المياه. غير أن سلطات الحماية المدنية أصدرت "إنذارا أحمر" للطقس في منطقة البندقية السبت، محذرة من عواصف عنيفة. أضرار بمليار يورو وغرقت كنائس ومحلات ومنازل في المدينة المعروفة بقنواتها إثر ارتفاع غير مسبوق لمستوى المياه والذي سجل الثلاثاء رقما قياسيا منذ نصف قرن. وقال برونيارو "دمرنا البندقية، نتحدث عن أضرار بنحو مليار يورو، تعود ليوم واحد فقط وهو ليس اليوم." والأزمة الناجمة عن رداءة الطقس دفعت بالحكومة لتخصيص 20 مليون يورو (22 مليون دولار) من الأموال للتصدي للكارثة. وقال السائح المكسيكي اوسكار كالزادا (19 عاما) لوكالة فرانس برس الجمعة "رؤية هذا تبعث على الصدمة، أن تصل المياه لمستوى الركبة". وحذر وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني خلال تفقد الأضرار من أن أعمال ترميم المدينة ستكون ضخمة، وقال إن أكثر من 50 كنيسة تعرضت لأضرار. وأضاف الوزير "رؤية هذه الأماكن بشكل مباشر يعطي صورة عن كارثة أكبر بكثير عما تظهره المشاهد التلفزيونية". وزير التربية الإيطالي يشجع الطلبة على التظاهر لأجل المناخ تعويضات للسكان وأصحاب الفنادق أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الخميس حالة الطوارئ في المدينة. وسيحصل الأهالي الذين تضررت منازلهم على ما يصل إلى خمسة آلاف يورو بشكل مساعدة حكومية فورية، فيما يمكن أن يحصل أصحاب المطاعم والمحلات على ما يصل إلى 20 ألف يورو، وطلب المزيد لاحقا. وأعلن رئيس البلدية برونيارو الجمعة عن فتح حساب مصرفي للراغبين في المساهمة في أعمال الترميم من إيطاليا وخارجها. وقالت السائحة الإيطالية نيكول ريغيتي إنها مستعدة للمساهمة مضيفة "من المعيب ألا نتمكن من مشاهدة هذه الأماكن، وأعتقد أن على الجميع المساهمة". وبعض أهالي البندقية المعتادين على ارتفاع مستوى المياه في مدينته وما تحمله من إزعاج، عبروا مع ذلك عن استيائهم. وقال لوتشانو الذي يعمل في متجر في ساحة سان ماركو "كل المخزون في الطابع السفلي دمر". وأضاف أنه يتذكر جيدا ارتفاع مستوى المياه عام 1966، عندما وصلت إلى 1,94 متر، هو أعلى مستوى منذ بدء تدوين السجلات عام 1923. وتابع أن "الارتفاع المتكرر جدا للمياه لم يحصل من قبل (...) هذه المرة حصلت أضرار أكثر بكثير من السابق". وأفادت بعض الفنادق عن إلغاء حجوزات حتى في كانون الأول/ديسمبر، في أعقاب انتشار الصور عن غرق البندقية. فوضى البندقية.. المياه تغمر "المدينة العائمة" وتتسبب بخراب واسع 80 بالمائة من المدينة تغرق تسبب ارتفاع مستوى المياه الثلاثاء، مع الرياح الشديدة والأمطار، بإغراق قرابة 80 بالمئة من المدينة، وفق مسؤولين. وعدد كبير من الأشخاص ومن بينهم رئيس بلدية البندقية، ألقوا باللائمة في الكارثة على الاحتباس الحراري وحذروا من أن إيطاليا -- البلد المعرض لكوارث طبيعية -- يجب أن تتنبه للأخطار التي تسببها فصول أكثر تقلبا. والبندقية الملقبة ب"المدينة العائمة" لا يتجاوز عدد سكانها 50 ألفا، لكنها تستقبل كل عام 36 مليون سائح. ولا يزال مشروع بنية تحتية ضخم يهدف إلى "حماية المدينة" قيد التنفيذ منذ 2003، وقد تأخر بسبب أعطال وتحقيقات بشأن الفساد. ويتضمن المشروع بناء 78 بوابة يمكن رفعها لحماية بحيرة البندقية عند ارتفاع مياه البحر الأدرياتيكي لثلاثة أمتار. لكن محاولة أجريت مؤخرا لاختبار اجزاء من الحاجز أحدثت ارتجاجات أثارت قلقا فيما اكتشف المهندسون أن الصدأ لحق بأجزاء منه. فيديو: البندقية تستعد لارتفاع جديد لمستوى المياه بعد إعلان حالة الكوارث Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO شاهد: زعيم كوريا الشمالية يحضر استعراضا عسكريا لطائرات مقاتلة ويقدم نصيحة لطياريه Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ومن خلال تلك البيانات، حدد العلماء قوة التفجير، من خلال تحليل التأثير الذي خلفه في المنطقة المحيطة بالموقع، إذ اكتشفوا أنه تسبب في تحريك سفح جبل "مانتاب" ببضعة أمتار، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وحدثت هذه التأثيرات الكبيرة، بالرغم من أن التفجير وقع على بعد 1771 قدما تحت القمة الجبلية، و1.6 ميل شمال مدخل النفق، الذي كان يستخدم للوصول إلى موقع الاختبار.

وبناء على الخلل الذي أحدثه في أرض المنطقة الجبلية، توقع فريق العلماء أن التفجير أحدث تجويفا يبلغ قطره 217 قدما.

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وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يهدد مرارا بـالأسلحة النووية التي يمتلكها، قبل أن يوافق بشكل مفاجئ على إجراء مباحثات مع غريمه اللدود، الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واجتمع الزعيمان 3 مرات، الأولى في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير 2019، حيث انتهت القمة فجأة دون تحقيق تقدم في ملف نزع السلاح النووي الكوري الشمالي، والثانية في سنغافورة في يونيو 2019.

أما اللقاء الثالث فكان في المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين شطري شبه الجزيرة الكورية، حيث اتفق الزعيمان على استئناف المحادثات على مستوى فرق العمل.

لكن وزارة خارجية كوريا الشمالية، قالت إن واشنطن لم تبد أي استعداد للمحادثات في السويد، لكنها سعت فقط لخدمة أهدافها السياسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "تنشر الولايات المتحدة قصة لا أساس لها من الصحة بأن كلا الجانبين مستعدان للاجتماع بعد أسبوعين.. ليس من المرجح على الإطلاق تقديم اقتراح يرقى إلى مستوى توقعات كوريا الشمالية واهتمامات العالم في غضون أسبوعين فحسب".

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