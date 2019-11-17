"تشريعية النواب " توافق علي بيان الحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، حيث أعلن المستشار بهاء أبو شقة، توصيات اللجنة بشأن البيان والتي تضمنت سرعة إعداد القوانين الهامة وتقديمها للمجلس ومنها قانون مجلس الشيوخ والنواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الكسب غير المشروع، قانون الاتجار في البشر، وجميع التشريعات ذات الصلة بالاستحقاقات الدستورية. Advertisements وشهد الاجتماع نعى الأعضاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وفاة الدكتورة فوزية عبد الستار ، رئيس اللجنة الأسبق وأول سيدة برلمانية عربية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية.

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