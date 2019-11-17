شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يوجه بإعداد متكامل لمعاشات الشرطة بما يناسب تضحياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وزارتى الداخلية والمالية،ولجنة الدفاع والأمن القومى، بإعداد مشروع قانون متكامل لمعاشات أفراد هيئة الشرطة، بشكل يحقق كل الأهداف التى تحقق توافقاً بين كل الأفراد، وتكرم هذه الفئة نظراً لما تقوم به من مجهودات وتضحيات كبيرة لصالح الوطن.

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، أننا دولة محدودة الامكانيات، وما تأخذه الشرطة لا يعادل مجهودها، ولكن هذا هو المتاح.

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وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن معاش أستاذ الجامعة 850 جنيها، رداً على نائب قال إن معاش الضابط 1800 جنيه، وشدد: " يتم رعاية أبناء شهداء الشرطة تعليمياً بشكل كبير".