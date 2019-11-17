شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بزيادة معاشات الشرطة..ونائب:"ابنى ظابط وبصرف عليه" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
طالب أعضاء مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر فى رواتب ومعاشات أفراد هيئة الشرطة، ووضع قانون متكامل فى هذا الصدد، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
فيما شهدت الجلسة، مطالبات أخرى بمنح أسرة الشهيد 80% من أعلى مرتب حصل عليه، والتأكيد على أن ضباط الشرطة يضيعون الوقت الذى يمنحه الموظفون لأولادهم فى الصباح.
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