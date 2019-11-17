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مطالب برلمانية بزيادة معاشات الشرطة..ونائب:"ابنى ظابط وبصرف عليه"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

طالب أعضاء مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر فى رواتب ومعاشات أفراد هيئة الشرطة، ووضع قانون متكامل فى هذا الصدد، وذلك خلال الجلسة  المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

 

 

وقال النائب عبد المنعم العليمى، إن مدة عمل أفراد هيئة الشرطة تتجاوز في كثير من الأحيان 12 ساعة، مضيفا : " أنا ابنى ظابط ولسه بصرف عليه لغاية دلوقتى، الوضع صعب ويجب إعادة النظر عليه"، فيما قال النائب منجود رشاد، أن مدير أمن سابق يحصل على معاش قيمته 1800 جنيه.

 

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فيما شهدت الجلسة، مطالبات أخرى بمنح أسرة الشهيد 80% من أعلى مرتب حصل عليه، والتأكيد على أن ضباط الشرطة يضيعون الوقت الذى يمنحه الموظفون لأولادهم فى الصباح.

 

 

 

 

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