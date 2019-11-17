شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: التصويت على حالات وإجراءات الطعن غدًا نداءً بالاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه سيتم التصويت نداءً بالاسم على مشروع قانون غداً يستلزم الحضور مبكراً، فى إشارة لمشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وشدد رئيس البرلمان فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، بضرورة الحضور غداً فى العاشرة صباحاً، مطالباً رؤساء اللجان النوعية بتأجيل انعقاد اجتماعات اللجان لما بعد الجلسة العامة.

ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، من حيث المبدأ.