شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة عزاء الراحلة فوزية عبد الستار الأربعاء بمسجد عمر مكرم بوسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أسرة الراحلة، الدكتورة فوزية عبد الستار أول برلمانية تتولى رئاسة لجنة الشئون الدستورية وتشريعية بالبرلمان، إقامة عزاء الراحل مساء الأربعاء المُقبل، بدار المناسبات المُلحقة بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكانت الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائى، قد توفيت أمس السبت، وهى أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية بالبرلمان فى عام 1990، وكانت من أبرز السيدات اللاتى كرمهن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية فى شهر مارس 2019 بصفتها من أهم النماذج النسائية الناجحة والمشرفة.

يُذكر أن الدكتورة فوزية عبد الستار، قد حصلت على دكتوراة فى القانون الجنائى بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف سنة 1967، وهى أول سيدة أستاذ قانون جنائى فى مصر بجامعة القاهرة، وأول رئيس قسم القانون الجنائى سنة 1990، وأول وكيلة كلية الحقوق سنة 1988، وأول مستشار قانونى لجامعة القاهرة عام 1990، وأول سيدة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 1990 – 1995، ومقررة اللجنة التشريعية للمجلس القومى للمرأة عام 2000.

Advertisements

وحصلت الراحلة فوزية عبد الستار على جائزة الدولة التقديرية 2002، والأم المثالية لجامعة القاهرة لعام 2007/2008، وجائزة جامعة القاهرة التقديرية 2001، وأول سيدة تتولى التدريس في كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة على مدى 30 عاما 1980-2010.