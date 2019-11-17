شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية محذرا من انهيار البلاد: أصبحنا نقترض لسداد الفوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتجدار أوغلو، هجوم حاد على حكومة أردوغان بسبب سياساتها الاقتصادية الخاطئة.

وانتقد زعيم المعارضة تدخل أردوغان في سياسة البنك المركزي التركي، وقال إن ذلك لا يحدث في أي دولة بالعالم، موضحًا: أنت تعطي تعليمات اقتصادية للبنك المركزي، والهيئات السياسية لا تتدخل في الوسائل التي يستخدمها لكنها تستهدفه، ولو لم يتحقق هدفها تقيلون الأشخاص من عملهم، ولا يحق للنظام الحاكم أن يتدخل في القرارات التي يتخذها البنك المركزي فإذا تدخلتم تفقدون اعتباركم عالميًا.

وتابع فى في اجتماع تقييم الأوضاع الاقتصادية، الذي عقده اتحاد عالم الأعمال، في إسطنبول:" تركيا وصلت لمرحلة الاقتراض حتى تسدد الفوائد التي اقترضتها من قبل، والفائدة التي تدفعها تركيا كل ساعة وصلت 2 مليون دولار، فهل يمكن لدولة تدفع 2 مليون دولار كل ساعة أن تخرج من الأزمة الاقتصادية؟.

وتحدث كمال أوغلو أيضًا عن قضية الانتحار الجماعية التي انتشرت في تركيا في الفترة الأخيرة، وتساءل عن سبب هذه الحالات، ولفت الانتباه إلى السيدات اللواتي يجمعن الأطعمة من القمامة، يريدون تركيا القرن الـ21 اجتماعية قوية، مستدركا: "لو اتبعتم العصر الصناعي الأتاتوركي أصبحت تركيا الآن مختلفة".

وتطرق كمال أوغلو للأمن بالبلاد، فقال: "القانون هو مجموعة القواعد التي تضمن سلامة الأرواح والممتلكات، ولو غاب الأمن لن تأتي رؤوس المال الأجنبية للبلاد، فالنظام الحاكم يريد محاكمة أشخاص على الرغم من عدم معرفة تهمة محددة يحاكمون فيها، إذن لماذا تأتي الاستثمارات الأجنبية في دولة مثل تلك.

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