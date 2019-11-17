شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البرلمان يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، 5 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وتشمل الآتى:

1- مشروع قانون مقدم من النائب أيمن ابو العلا و60 نائبا بتعديل القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل ومشروع قانون مقدم من النائبة ايناس عبد الحليم و60 نائبا بشأن تعديل قانون الطفل، حيث تم إحالة مشروعى القانونين إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة التضامن.

2- مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى و60 نائبا بتعديل قانون الجنسية حيث تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية والدفاع.

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3- مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبا بمنح علاوة الدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ولجنة الخطة.

4-مشروع قانون مقدم من النائب بهاء أبو شقة وأكثر من 60 نائبا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم إحالته إلى اللجنة التشريعية.