إبراهيم العربي: الصناعة المصرية بدأت في الازدهار في ظل تعديلات القوانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منار الرخ:

قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصناعة المصرية بها طفرة كبيرة في الفترة الحالية وبدأت في الازدهار، خاصة في ظل تعديلات التشريعات والقوانين التي تستهدف التنمية والتطوير، فضلًا عن استمرار الحكومة في تعديل القوانين.

وأضاف في بيان صحفي بندوة عقدها الاتحاد بالإسكندرية أمس أن المرحلة القادمة تستهدف تحقيق التنمية المُستدامة الحقيقية.

وقال إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الغرف التجارية بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ؛ لأنها تُمثل عصب الاقتصاد وتنميته وتطويره في الفترة القادمة.

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وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن دور الغرف التجارية يزداد باستمرار سواء فيما يتعلق بالأسواق من خلال السعي إلى زيادة توافر السلع لضبط السوق أو الخدمات التي يستفيد منها منتسبيها مثل الرعاية الصحية والتأمين على حياة وممتلكات التجار والخدمات الأخرى المتنوعة.

وقال العربي إنه يتم دراسات للأسواق الخارجية في جهات مختلفة لفتح أسواق خارجية جديدة في الدول المختلفة، خاصة في أفريقيا في ظل رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي حاليًا.

وأوضح أن المتحكم الأساسي في الأسعار، ومدى استقرارها، هو المستهلك الذي يستطيع أن يحدث توازن في السوق من خلال ثقافته الشرائية، لافتًا إلى أن السوق به استقرار كبير حاليًا نتيجة زيادة معروض السلع سواء من خلال المجمعات والمنافذ الحكومية أو القطاع الخاص.

وقال إن هناك اتجاهًا كبيرًا من رجال الأعمال للاستثمار في الصعيد بمختلف محافظاته، وهناك استثمارات تم ضخها بالفعل في المحافظات المختلفة والمرحلة القادمة ستشهد طفرة استثمارية في الصعيد وهو توجه عام للدولة للتنمية الحقيقية بالصعيد.