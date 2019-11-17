محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، عبر صفحة الفيسبوك، إن المحكمة العسكرية للجنايات أصدرت حكمها في القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة والشهيرة إعلاميا بقضية الواحات البحرية في جلسة 17/11/2019 بالأتي:
أولا: معاقبة المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو المدعو/ عبد الرحيم محمد المسماري "ليبى الجنسية" حضوريا بالإعدام شنقاً.
ثانياً: وحضوريا بمعاقبة عدد "22" متهمًا بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد.
ثالثاً: وغيابيا بمعاقبة عدد "10" متهمين بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد.
رابعاً: وحضوريا ببراءة عدد "20" متهمًا.
حيث أن المتهمين ارتكبوا الأتي: -
1- التأسيس والانضمام لتنظيم الفتح الإسلامي والإرهابي بدولة لبيبا.
2- استهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية.
3- قتلوا عمداً عدد (11) من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية لمداهمة أوكار التنظيم الإرهابي بمنطقة الواحات البحرية بتاريخ 20/10/2017.
4- شرعوا في قتل آخرين من ضباط وأفراد هذه المأمورية.
5- خطفوا واحتجزوا نقيب شرطة مدنية/ محمد علاء محمد عبداللطيف الحايس كرهينة.
6- سرقوا بالإكراه اسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكرات العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 تهم.. المتحدث العسكري يصدر بيانًا بشأن المتهمين في قضية الواحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.