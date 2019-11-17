6 تهم.. المتحدث العسكري يصدر بيانًا بشأن المتهمين في قضية الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، عبر صفحة الفيسبوك، إن المحكمة العسكرية للجنايات أصدرت حكمها في القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة والشهيرة إعلاميا بقضية الواحات البحرية في جلسة 17/11/2019 بالأتي:

أولا: معاقبة المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو المدعو/ عبد الرحيم محمد المسماري "ليبى الجنسية" حضوريا بالإعدام شنقاً.

ثانياً: وحضوريا بمعاقبة عدد "22" متهمًا بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد.

ثالثاً: وغيابيا بمعاقبة عدد "10" متهمين بعقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد.

رابعاً: وحضوريا ببراءة عدد "20" متهمًا.

حيث أن المتهمين ارتكبوا الأتي: -

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1- التأسيس والانضمام لتنظيم الفتح الإسلامي والإرهابي بدولة لبيبا.

2- استهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم واستهداف المنشآت العامة والحيوية.

3- قتلوا عمداً عدد (11) من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية لمداهمة أوكار التنظيم الإرهابي بمنطقة الواحات البحرية بتاريخ 20/10/2017.

4- شرعوا في قتل آخرين من ضباط وأفراد هذه المأمورية.

5- خطفوا واحتجزوا نقيب شرطة مدنية/ محمد علاء محمد عبداللطيف الحايس كرهينة.

6- سرقوا بالإكراه اسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكرات العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية.