مقترحنا لا يشترط سنوات للملء.. مصدر يكشف كواليس مفاوضات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نفى عضو بالوفد المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة التي جرت اليومين الماضيين في أديس أبابا، ما نشرته صحف سودانية عن الوصول لتوافق ثلاثي مع إثيوبيا حول سنوات ملء خزان سد النهضة.

وقال المصدر لمصراوي: "الحديث عن الاتفاق على 7 سنوات لملء الخزان غير حقيقي، السودان كان في كلامه بيقول ممكن نملى على 7 سنوات لكن لم يتم التوافق عليه".

وأضاف: "ما تم التوافق حوله أن يكون الملء على مراحل وليست سنوات، وهذا الأمر كان موجودا منذ زمن، وتم الاتفاق على أن الملء سيكون على مراحل وليست سنوات، وكل مرحلة إيه الشروط الموجودة فيها هذا ما يتم مناقشته الآن".

Advertisements

وتابع: "وزير الري السوداني قال إن فترة ملء السد ستكون 7 سنوات، ربما كان يريد إعطاء الجلسة صفة تفاؤلية ربما يكون مبالغا، هو قال توافقنا حول 7 سنوات ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق، الكلام كان على مراحل قد تمتد وقد تقصر، ونناقش الشروط والعوامل المرتبطة بالفيضان المقبل، ومنسوب البحيرة لدينا ولديهم خلال فترة الإنشاء، كل ده هيحدد هيتملي إمتى".

وأوضح: "ما نريد الوصول له هو اتفاق حول مراحل واشتراطات الملء، والتشغيل وإعادة الملء حال وجود فترات جفاف، وماذا يتم حال كانت التصرفات متوسطة وإذا كانت مرتفعة، وكيف تتعاون السدود للخروج من أزمة الجفاف خلال فترات الجفاف الممتدة، وكيفية إدارة السد".

واختتم حديثه قائلا: "ما نقدرش نقول إن إحنا أحرزنا تقدما، ما زالت الأرقام التي يجري التباحث بشأنها كما هي، ولم يتم الاتفاق على 7 سنوات لملء الخزان، العرض المصري لا يحتوي على الإطلاق على عدد سنوات، ولن يكون هناك اتفاق على عدد سنوات، ولكن على مراحل تنفذ بشروط معينة".