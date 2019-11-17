فيديو- محامي محمود البنا: بعض مواد الاتهام "سقطت" في أمر الإحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية – محمد الملاح:

قال عبد العزيز نصير، محامي أسرة المجني عليه محمود البنا، إنه طالب هيئة المحكمة بإضافة المادتين "375 مكرر" و"375 مكرر أ" إلى لائحة الاتهام، مؤكدًا أن العقوبة فيهما ترتفع إلى الحبس 20 سنة، بدلًا من 15 سنة هي الحد الأقصى للعقوبات في قانون الطفل.

وأشار "نصير" عقب انتهاء مرافعته أمام محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم، في القضية رقم 77 لسنة 2019 جنايات أحداث تلا، إلى أن المادتين المذكورتين تتطرقان إلى الحديث حول اقتران جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بجريمة التخويف والترويع.

وأوضح محامي أسرة محمود البنا أن تحقيقات النيابة تحتوي على واقعة التخويف والترويع، لكنها سقطت في أمر إحالة المتهمين إلى المحكمة.

الجدير بالذكر أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة؛ بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت غضب المتهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أرسل إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد ووعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوٍ وعبوات بها مواد حارقة للعيون، مصنعة أساسًا للدفاع عن النفس، وتخيروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر موعدًا لذلك.

أضافت التحقيقات أن المتهمان محمد راجح وإسلام عواد، تربصا بالمجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما أن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تكالبا عليه، فأمسكه الأول مشهرًا مطواة في وجهه، ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين يديه، ليركض محاولًا الهرب.

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تصريحات محامي أسرة محمود البنا