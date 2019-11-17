روسيا بصدد الإفراج عن 3 سفن أوكرانية محتجزة في مضيق كيرتش

تعتزم روسيا تسليم ثلاث سفن أوكرانية كانت قد احتجزتها العام الماضي في مضيق كيرتش، غدًا الاثنين، حسبما أعلن المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم.
ثلاث سفن أوكرانية من ميناء كيرتش إلى منطقة متفق عليها تمهيدا لتسليمها إلى الجانب الأوكراني، وهو الأمر الذي من المقرر تنفيذه في 18 نوفمبر غدًا الاثنين.
وذكر المكتب الصحفي، في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأحد، "في ضوء الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع أوكرانيا، سنسحب
غير قانوني، ودخلت المياه الإقليمية لروسيا في مضيق كيرتش وبدأت في إجراء مناورات خطيرة. وعلى الرغم من التحذيرات والمطالب المتكررة بالتوقف، واصلت السفن الأوكرانية الثلاث طريقها مما أجبر روسيا على إطلاق النار عليها قبل احتجازها في البحر الأسود وعلى متنها 24 بحارا أوكرانيا.
وفي 25 نوفمبر من العام الماضي، عبرت ثلاث سفن حربية أوكرانية، الحدود الروسية بشكل
وفي 7 سبتمبر، أجرت موسكو وكييف عملية تبادل للمحتجزين، والتي شملت الإفراج عن 24 بحارا أوكرانيا محتجزين في مضيق كيرتش.
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