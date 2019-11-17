العاهل الأردني يبدأ زيارة عمل إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية

بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، زيارة عمل إلى كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، فضلًا عن مناقشة آخر التطورات الإقليمية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبدالله الثاني سيجري في العاصمة الكندية "أوتاوا" مباحثات
ومن المقرر أن يتسلم العاهل الأردني - أثناء زيارته للولايات المتحدة - جائزة "رجل الدولة - الباحث" لعام 2019، التي سيمنحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى للملك؛ تقديرا لسياسته الحكيمة وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح في منطقة الشرق الأوسط.
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