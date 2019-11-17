تفاصيل حالة الطقس بمنطقة الجوف السعودية

كشفت وكالة الأنباء السعودية عن هطول أمطار بمنطقة الجوف شملت مدينة سكاكا وضواحيها ومحافظة المجاردة ومحافظة دومة الجندل القريات وطبرجل ومركز صوير وزلوم والاضارع وخوعاء وعذفاء، مؤكدةأن الأمطار شملت معظم أرجاء المحافظة والمراكز التابعه لها.

كما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية عن الأماكن الأكثر تسجيلًا لهطول الأمطار موضحة أن محطات الرّصد الهيدرولوجي سجلت أعلى كميات لهطول الأمطار اليوم الأحد في المرير/سكاكا بمنطقة الجوف،

حيث سجلت 30.50 ملم من مياه الأمطار، وجاءت عسير في المركز الثاني وبلغت كمية الأمطار بها لـ 26.40 ملم، بينما سجلت منطقة حائل أقل كمية لهطول الأمطار حيث بلغت 0.30 ملم.

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وكان كادر التنبئوات الجوية بالمملكة توقع أمس وقوع إضطرابات جوية شديدة القوة وسقوط

أمطار غزيرة في منطقة الجوف تصل لحد السيول، مطالبة من المواطنون الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول بجانب الالتزام بالتعليمات الصادرة عن إدارة الدفاع المدني والأجهزة المعنية.

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فيما نشر النشطاء بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صور لمختلف المناطق بالجوف عقب هطول الأمطار لتوضح ما خلفته الأمطار من أضرار، كما تداول الكثيرون عدد من الفيديوهات للسيول التي أصابت عدة مناطق بالجوف، مؤكدين أن الأمطار كانت مصاحبة للرعد الذي استمر لساعات، وأصاب البعض بالخوف خاصة ممن كانوا بالشارع وقت حدوثه.

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