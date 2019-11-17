ولى عهد أبو ظبي يلتقي عددًا من المسئولين المشاركين بمعرض دبي للطيران

التقى ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأحد وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية دينيس مانتوروف، والنائب التنفيذي لرئيس شركة بوينج والرئيس التنفيذي لقطاع الدفاع والفضاء والأمن في الشركة ليان كاريت، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران إيريكترابيير كل على حده المشاركين في فعاليات الدورة الـ16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019.
المصالح المتبادلة خاصة في مجالات صناعة الطيران والفضاء والاستثمار فيه ، واستعراض عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن ولي عهد أبو ظبي بحث خلال اللقاءات فرص التعاون المشترك بين دولة الإمارات والدول والمؤسسات التي يمثلونها في المعرض بما يحقق
كما تبادلا الحديث حول أهمية فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2019 - الذي تشارك فيه حوالي 160 دولة و1300 شركة و165 طائرة مدنية وعسكرية - لما يمثله من منصة عالمية لعرض أحدث ما توصل إليه القطاع وأنتج في مجال صناعة الطيران والدفاع والفضاء وتقنياتها.
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